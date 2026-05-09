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Vilanova

Vilanova celebra la “vertebración de Baión de punta a punta” con el avance de las obras en Carballo

A. Louro
09/05/2026 20:42
Las autoridades en una visita al vial provincial
Las autoridades en una visita al vial provincial
Cedida
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El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, visitó las obras de mejora de seguridad viaria y movilidad peatonal en la carrretera EP-9701, Baión-András, acompañado por el teniente de alcalde, Javier Tourís, y la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeito y dos concejalas de la parroquia, Ana Carballa e Isabel Martíns.

Durán recalcó la importancia de una obra con la que se pretende mejorar la seguridad viaria en el lugar de Carballo, garantizando que las personas que transitan por la zona “teñan por onde facelo”. Asimismo, el alcalde aseguró que la obra “progresa adecuadamente” y mostró su satisfacción porque “a Baión por fin se lle está a facer xustiza” gracias al gobierno de la Diputación: “Estase a facer o que se debeu facer fai tempo”.

“Seguimos cumprindo e vertebrando Baión de punta a punta. Era un compromiso adquirido e hoce é unha realidade”, afirmó el diputado y concejal Javier Tourís, que recordó que la Diputación invirtió en estos últimos tres años casi cuatro millones en mejoras en las carreteras provinciales a su paso por el término municipal de Vilanova. “Esta é a cuarta fase do orzamento que se está a destinar nesta estrada dende a chegada do actual goberno”.

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