Yarea | “Tenía ganas de cantar el disco nuevo, y Galicia es una tierra que me enamora”
Esta noche, a partir de las 21:30 horas, ofrece un concierto en acústico en la taberna cultural A Cofradía, un evento que se enmarca en el ciclo musical Momentos Alhambra
Originaria del País Vasco, pero afincada en Madrid, la cantante Yarea Guillén llega hoy a Vilanova para encandilar al público con su universo sonoro que transita entre el indie, el folk contemporáneo y un sutil R&B, creando canciones de carácter íntimo, nostálgico y profundamente personal.
¿Es la primera vez que vienes a las Rías Baixas?
He estado de vacaciones varias veces. Es una zona que nos encanta. La verdad es que siempre que puedo me escapo para allí.
¿Ya conocías Vilanova?
Yo creía que no, pero hablando con mi padre me dijo que cuando éramos pequeños estuvimos allí. Así que se ve que sí. A ver si me acuerdo cuando llegue.
El pasado 20 de febrero sacaste tu último álbum de estudio ‘Si tú supieras’, ¿este es el primer concierto desde su lanzamiento?
Pues mira, sí. Es verdad que no hemos planteado gira por ahora, pero sí, es lo primero que hacemos desde que salió el nuevo álbum.
¿Con qué sensaciones lo encaras?
Con muchas ganas, porque al final tocar las canciones nuevas siempre hace mucha ilusión. Además en acústico que es mi formato favorito, porque a mí me encanta este momento íntimo entre las canciones y el público. Yo compongo así, a guitarra y voz, y poder presentarlo de esta manera es cómo más me gusta.
Tenía ya ganas de poder cantar el disco nuevo, y encima Galicia es una tierra que me enamora, así que hacerlo allí creo que es muy especial.
Dices que este último te ha salvado, ¿de qué exactamente?
Siempre hablo de que es un disco que me acompañó en un proceso de mi vida complicado y fue como un poco terapéutico. Desde que me pasó esto empecé a escribirlo y me ha ido acompañando hasta que he salido del pozo. Entonces creo que es un disco que nace de un sitio oscuro pero que acaba en un lugar luminoso.
¿Cómo fue ese proceso de convertir la oscuridad en luz?
Bastante sorprendente, sobre todo porque cuando tú te encuentras en un momento en el que no estás bien, piensas que no vas a volver a estar bien nunca, y cuando de repente poco a poco vas viendo la luz, es súper esperanzador.
Además de ‘Si tú supieras’, ¿los asistentes podrán escuchar más de tu discografía?
Sí, claro. Además, como es un acústico, yo adapto mucho el "setlist" a este formato porque es verdad que hay canciones que las favorece y otras que no. Entonces habrá un poco de todo, por supuesto.
A alguien que no te conoce, ¿con qué canción le recomiendas empezar a escucharte? ¿Por qué?
Uf, pues creo que 22:22. Es un tema que engancha mucho a la gente y representa muy bien todo lo que soy, pues tiene un poquito de todos mis trozos.
El año pasado estuviste en Galicia hasta en dos ocasiones, ¿este podremos verte más por aquí?
Pues ojalá que sí. Ya te digo, me encanta volver a Galicia, pero no puedo confirmar nada. Sí que voy a hacer algún festival este verano y el 24 de julio estaré en Jaén, pero aún quedan cosillas por anunciar, y de momento no hay planteada una gira para el álbum ni nada.