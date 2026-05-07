Críticos de la Cofradía de Vilanova denuncian falta de transparencia sobre los acuerdos de los órganos de gobierno

Sede de la Casa do Pescador en Vilanova de Arousa Mónica Ferreirós

Cerca de una decena de socios de la Cofradía de Vilanova presentaron recientemente un nuevo escrito ante la Consellería do Mar denunciando una supuesta “opacidad” del patrón mayor y la nueva secretaria del Pósito al, según alegan, no haber publicado en el tablón de anuncios los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos de gobierno. Una falta de transparencia, según denuncian estos miembros críticos, que dificulta el acceso a algunas de las actuaciones emprendidas por la Cofradía, como el despido de la antigua secretaria, el estado de las cuentas o la apertura de medidas legales, tal y como citan.

Ese escrito, presentado ante la jefatura comarcal de la Consellería do Mar en Carril el pasado miércoles, 29 de abril, sería ya el segundo realizado ante el departamento autonómico en el pasado mes sin respuesta. Así, en este último intento, los críticos reiteran a la Consellería que admita el escrito y, “dado su papel legal como tutelante de las Cofradías de Pescadores de Galicia”, ordene al Pósito vilanovés que dé cumplimiento con la normativa sobre la publicidad de los actos y acuerdos de los órganos de gobierno para posibilitar el conocimiento de los mismos por los socios, en especial, los adoptados desde febrero de 2026 hasta la actualidad.

De hecho, al no obtener respuesta en su primera comunicación, estos socios críticos se decidieron por “tirar de ironía para protestar ante la dejadez y pasividad de la Consellería” en su nuevo escrito, en el que incluso preguntan al departamento autonómico si es necesario “reformular en otro idioma el contenido del presente escrito para que sea comprendido por esta administración”.

Unos acuerdos, como es el caso del despido de la anterior secretaria de la Cofradía, que según explicó el pasado mes el patrón mayor, decidieron por mayoría los órganos de gobierno, como el cabildo y la xunta xeral, en la mayoría de casos con su abstención.