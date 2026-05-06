Más de dos mil alumnos de toda Galicia cantaron de nuevo en francés en Vilanova

Alumnos de treinta institutos de Galicia se dieron cita en el municipio Gonzalo Salgado

El pabellón multiusos de Vilanova acogió ayer una nueva edición —la décimo quinta— del Festival de la Francofonía. Fueron dos jornadas, con la central ayer, en la que la canción francesa volvió a ser protagonista entre los jóvenes estudiantes que, cada año, se suman a esta iniciativa a nivel autonómico.

En total, este año el festival vilanovés implicó a una treintena de centros de enseñanza, reuniendo a algo más de dos millares de alumnos, que vuelven a confirmar la consolidación de una cita cultural con un importante efecto llamada en la comunidad educativa autonómica. Una actividad extraescolar que surgió hace ya cerca de dos décadas para fomentar el aprendizaje del francés y compartir experiencias fuera de las aulas con estudiantes de un buen número de centros.

El lunes, los visitantes pudieron hacer turismo, viajando en catamarán y conociendo emplazamientos como la Casa Museo Valle-Inclán de O Cuadrante. Una jornada previa, ya habitual, que dio ayer paso a la celebración del festival de la música francesa, que llenó el pabellón vilanovés un año más gracias al trabajo de Nieves Vecilla, profesora ya retirada y promotora de este exitoso festival, que además de promover la lengua francesa entre los escolares sirve también como un importante recurso para la promoción turística, acercando a numerosas familias al municipio en una jornada de convivencia entre centros llegados de diferentes puntos de la Comunidad.