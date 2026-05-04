La obra de la senda y pasarela de Rego do Alcalde avanza a buen ritmo y estará disponible en verano

El alcalde y la concejala de Urbanismo comprobaron la ejecución de las obras Cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la concejala de Urbanismo, Nuria Morgade, comprobaron el avance de las obras de la senda y pasarela peatonal del Rego do Alcalde, en la parroquia de San Miguel. La actuación, señalaron, “xa está moi avanzada” y ya están instalados los pilares y la estructura que sostendrá la futura pasarela, cumpliendo los plazos previstos.

“Agardamos que para principios do verán poidamos desfrutar todos da pasarela que levamos tantos anos desexando”, recalcó el regidor. “É unha revalorización moi importante desta zona, xa que levábamos moitos anos tratando de poñer en valor e mellorar este enclave. Era algo que tiñamos pendente e que é moi importante para a paisaxe e o medio ambiente”, subrayó Morgade.