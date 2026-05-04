El Colectivo Ecoloxista do Salnés alega contra el colector litoral de Vilanova a Cambados

La red de saneamiento provoca en la actualidad recurrentes alivios al medio Cedida

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) presentó alegaciones en el marco de la solicitud de concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, de una superficie de 640,42 metros cuadrados, asociado al colector de saneamiento de Vilanova a Cambados. Un procedimiento que inició la Xunta el mes pasado y que es clave para poder desbloquear este proyecto.

La Xunta saca la concesión que Costas negó para poder enterrar el colector de Vilanova a Cambados Más información

Desde los ecologistas valoran positivamente "que se impulsen solucións técnicas para corrixir os problemas derivados da antigüidade do actual sistema de saneamento, que leva anos xerando episodios de contaminación na comarca", pero advierten que el proyecto presentado "non se adapta aos principios de protección do litoral, especialmente nun contexto de cambio climático e regresión da costa".

Así pues, el CES cuestiona la elección de mantener el colector de alivio del futuro tanque de tormentas dentro del dominio público marítimo-terrestre, al entender que hay alternativas "fóra deste ámbito". Por ello, reclaman que se estudie la posibilidad de que discurra "máis lonxe da costa, pola zona de servidume de tránsito, en paralelo ao novo conduto principal", en verlo una alternativa "menos lesiva".

Otro de los puntos de las alegaciones presentadas pasa por la pavimentación de dos tramos del camino litoral: "Non é preciso cementar a costa para instalar un tubo, semella que buscan trampear a Lei de Costas para conseguir a concesión do uso do litoral". Así pues, recuerdan que la actual normativa establece que las actuaciones en el litoral deben minimizar su impacto y preservar el carácter natural.

Por ello, el CES reclama que se deniegue esta actuación "por incumplir cos requisitos legais" y que se realice un estudio detallado de las alternativas al trazado propuesto. Cabe señalar que se trata de una demanda histórica de los concellos de Vilanova y Cambados, así como de las empresas de la zona, con el objetivo de eliminar vertidos a la Ría y que la Xunta trata de desbloquear tras obtener las competencias en el litoral.