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Vilanova

Vilanova estrena la mejora de movilidad peatonal en As Sinas y supervisa las obras en Baión

La Diputación invierte más de 1,1 millones de euros en ambas actuaciones de adecuación de la seguridad vial

A. Louro
28/04/2026 21:05
La ejecución en el vial Baión-András ya está muy avanzada
La ejecución en el vial Baión-András ya está muy avanzada
Mónica Ferreirós
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La diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, supervisó junto al regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde, Javier Tourís, el avance de las obras de mejora peatonal en la carretera provincial EP-9701 Baión-András —con un presupuesto de cerca de un millón de euros— y la mejora de movilidad y drenaje de la EP-9702 As Sinas-Vilanova, ya rematadas y que contarán con una inversión de 122.000 euros.

En el caso de la carretera de Baión, la actuación abarca los primeros 560 metros de la vía. Así, se realizaron ya los trabajos de movimiento de tierras y de colocación de las redes soterradas y próximamente comenzarán a ejecutarse los muros de contención para el ensanche de la plataforma. Cabe recordar que las obras contemplan una senda peatonal de 500 metros en el margen izquierdo de la calzada y una zona de convivencia con prioridad peatonal en los siguientes 60 metros, para mejorar los problemas de seguridad. Además, también incluye la renovación de los servicios, la señalización y alumbrado led.

En cuanto a la carretera de As Sinas, se sustituyó parte de la senda y la varandilla y se ejecutaron cunetas de seguridad para mejorar el drenaje y generar espacios adicionales tanto para reducir la trayectoria de vehículos en caso de salida como para transitar los peatones en tramos sin aceras. Asimismo, Cachafeiro destacó una inversión en las carreteras del municipio de 4 millones en tres años.

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