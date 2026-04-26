El CEIP Sestelo-Baión estrena pista cubierta tras una inversión autonómica de 630.000 euros

El conselleiro Román Rodríguez visitó junto al alcalde el centro Gonzalo Salgado

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer el resultado de las obras realizadas en el CEIP Plurilingüe de Sestelo-Baión, en las que la Xunta invirtió más de 630.000 euros para dotar al centro de un espacio multifuncional para deporte y ocio. Se trata así de una pista cubierta de 400 metros cuadrados, que se podrá emplear tanto para Educación Física como para patio en los días de lluvia.

La estructura cuenta con una cubierta de panel tipo sándwich opaco y panel policarbonato translúcido y un soportal de conexión, de 80 metros cuadrados, en continuidad con el existente en el colegio. A mayores, se construyó una nueva escalera cara al nivel inferior en el que, aprovechando el desnivel del terreno, se creó un almacén de 190 metros cuadrados.

Además, Rodríguez señaló durante su visita que la obra precisó de un intenso trabajo previo, en el que fue necesario mejorar el terreno para la nueva pista. Asimismo, destacó que la nueva infraestructura se combina con amplios espacios descubiertos al aire libre, como una pista exterior de 430 metros cuadrados y una zona verde de 520 metros cuadrados.

Demanda escolar

La estructura cuenta con una cubierta de panel tipo sándwich opaco y panel policarbonato translúcido y un soportal de conexión, de 80 metros cuadrados, en continuidad con el existente en el colegio. A mayores, se construyó una nueva escalera cara al nivel inferior en el que, aprovechando el desnivel del terreno, se creó un almacén de 190 metros cuadrados.

Además, Rodríguez señaló durante su visita que la obra precisó de un intenso trabajo previo, en el que fue necesario mejorar el terreno para la nueva pista. Asimismo, destacó que la nueva infraestructura se combina con amplios espacios descubiertos al aire libre, como una pista exterior de 430 metros cuadrados y una zona verde de 520 metros cuadrados.

Demanda escolar

Así pues, el conselleiro subrayó que con esta nueva dotación, “a comunidade escolar deste colexio conta agora cuns completos espazos deportivos e de lecer dos que poden gozar con independencia das condicións climatolóxicas”. En este sentido, recordó que esta intervención entronca con los objetivos del plan de nueva arquitectura pedagógica de dotar a los centros de espacios flexibles que puedan emplearse para diferentes funciones.

Además del representante autonómico, participaron en el acto el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, el concejal y diputado provincial Javier Tourís, las edilas Isabel Martíns y Nuria Morgade, la presidenta de la ANPA del centro vilanovés, Emma Villanueva, y la tesorera, Kenka Valiño, que pudieron comprobar el resultado de las obras, que incluyen la pista cubierta, un almacén en semisótano y un apuntamiento y relleno del patio trasero del centro.

Así pues, el conselleiro subrayó que con esta nueva dotación, “a comunidade escolar deste colexio conta agora cuns completos espazos deportivos e de lecer dos que poden gozar con independencia das condicións climatolóxicas”. En este sentido, recordó que esta intervención entronca con los objetivos del plan de nueva arquitectura pedagógica de dotar a los centros de espacios flexibles que puedan emplearse para diferentes funciones.

Además del representante autonómico, participaron en el acto el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, el concejal y diputado provincial Javier Tourís, las edilas Isabel Martíns y Nuria Morgade, la presidenta de la ANPA del centro vilanovés, Emma Villanueva, y la tesorera, Kenka Valiño, que pudieron comprobar el resultado de las obras, que incluyen la pista cubierta, un almacén en semisótano y un apuntamiento y relleno del patio trasero del centro.