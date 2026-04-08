Durán celebra que las obras para la senda de la carretera de Baión avancen “de forma imparable”

El diputado Javier Tourís y el alcalde, Gonzalo Durán, en una imagen de archivo en la zona Cedida

La mejora de la movilidad peatonal en la EP-9701 entre Baión y András era una deuda histórica de la Diputación con Vilanova y las obras, ya en marcha, avanzan “de forma imparable”, según celebró ayer el alcalde, Gonzalo Durán, que ya piensa en un próximo tramo de senda que conecte la zona de Carballo con el Camiño da Igrexa.

Así lo señaló el regidor —acompañado por el diputado provincial Javier Tourís— que destacó que los trabajos están ya muy avanzados y que permitirán arreglar los preblemas de seguridad viaria en una carretera con tráfico denso —tanto rodado como de personas— al encontrarse en su entorno equipamientos públicos como el CEIP de Sestelo, la guardería o el consultorio de Baión, en el entorno del lugar de A Abelleira, donde también avanza la dotación de esta senda.

Cabe recordar que la obra contempla la ejecución de una senda peatonal en el margen izquierdo de la vía, a lo largo de sus primeros 500 metros. Asimismo, se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros del tramo y se mejorará la recogida de pluviales; además de renovarse el firme y la realización de una correspondiente señalización horizontal y vertical en el resto de la calzada.