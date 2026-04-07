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Vilanova

Mar invertirá 100.000 euros en la renovación del pavimento del pantalán de Vilanova

El objetivo es el de mejorar la seguridad de tránsito en las instalaciones, minimizando el riesgo de accidentes

A. Louro
07/04/2026 20:35
La conselleira, Marta Villaverde, visitó las instalaciones flotantes
La conselleira, Marta Villaverde, visitó las instalaciones flotantes
Cedida
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La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, invertirá unos 100.000 euros en la renovación integral del pavimento de madera del pantalán profesional para embarcaciones pesqueras y mejilloneras de Vilanova. Así lo confirmó la conselleira, Marta Villaverde, en una visita al municipio.

La medida se enmarca en un contrato global para una decena de puertos autonómicos que se encuentra en licitación por un importe de 640.000 euros. Con este plan el ente público reforzará la resistencia de las instalaciones flotantes ante condiciones adversas en el pantalán vilanovés, así como nos de Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes) Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), O Grove y Baiona.

Las obras previstas consisten en el desmonte del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes, y “fingers” deteriorados, formado por tablas y durmientes de madeira y la posterior sustitución por nuevo pavimento tecnológico de mayor duración y resistencia ante condiciones climatológicas adversas. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de siete meses.

En cuanto a la actuación en Vilanova, se centrará en el pantalán número 6, que alberga flota mejillonera y pesquera, abarcando tanto el tramo inicial de la pasarela como el propio pantalán y quince “fingers”, con una superficie total de 582 metros cuadrados. Con ello se mejorará la seguridad de tránsito en las instalaciones flotantes, que podrán seguir utilizándose para acceder a las embarcaciones durante las obras.

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