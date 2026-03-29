La Comisión de Festas de San Cipriano renace para celebrar por todo lo alto sus patronales

La Comisión de Festas de San Cipriano con los miembros del Concello Cedida

La Comisión de Festas Patronais de San Cipriano vuelve a Vilanova con un objetivo claro: recuperar la plenitud y los cuatro días de celebraciones de las fiestas patronales.

Fue allá por el año 2017, tras varios cambios en la presidencia, que esta comisión cesó en su actividad de organizar y celebrar por todo lo alto las fiestas patronales en Vilanova -que se celebran cada año los días 11, 12, 13 y 16 de septiembre-, y aunque el Concello pudo mantener las verbenas, desde la Comisión de San Cipriano aseguran que el objetivo ahora es “poder celebrar las fiestas a lo grande”.

Ahora mismo son un total de ocho integrantes los que conforman esta renovada agrupación de gente cercana a la iglesia que no quería ver como “las fiestas se quedaban ahí, sin pena ni gloria”.

Iniciativas de la comisión

En cuanto a iniciativas para comenzar a recaudar fondos se han planteado ya distintas opciones, desde una andaina, hasta las tradicionales rifas de la lotería de Navidad o una comida también en temporada de invierno, pero insisten “es el primer año y no nos podemos volver locos”.

Si algo tienen claro es que recuperar la abundancia de estas fiestas es fundamental para el municipio de Vilanova, ya que “al final la parte más importante del verano, junto con la celebración de la Virgen del Carmen, son las fiestas patronales”, explican.

Por su parte, el Concello ya les ha querido desear “moito éxito nesta nova etapa”, para mantener y fortalecer “unha das nosas tradicións máis queridas” como es la fiesta en honor a San Cipriano.