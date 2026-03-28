La capilla de San Pedro de Mouzos abre sus puertas un año más a los peregrinos

La capilla de San Pedro de Mouzos, en Tremoedo Mónica Ferreirós

La capilla de San Pedro de Mouzos reabrió esta mañana sus puertas una vez más para recibir a todos los peregrinos que recorren la Variante Espiritual del Camino Portugués hacia Santiago de Compostela.

Un acto tan sencillo como la apertura de una capilla se ha convertido ya en una escena simbólica en la parroquia vilanovesa de Tremoedo, y es que los vecinos de la villa llevan más de diez años cumpliendo con esta tradición.

Este espacio se convierte no solo es un atractivo turístico más del Camino, sino también en un espacio que acoge a los caminantes. Además, su historia va más allá, y es que esta labor vocacional la había realizado durante años José Prado quien, tras su fallecimiento, fue merecedor de un homenaje por sus vecinos en enero del 2025.

Así, para respetar una tradición histórica en la villa las puertas de la capilla se abrieron poco después de las 10:00 horas, y así se mantendrán hasta el próximo mes de septiembre, con el fin de la temporada alta de peregrinos por la zona.