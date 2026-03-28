Fallece una mujer de unos 90 años tras ser atropellada en Vilanova

Una ambulancia del 061 Chechu Río

Una mujer de unos 90 años, vecina de Vilanova de Arousa, falleció esta tarde tras ser atropellada en un paso de peatones situado en las proximidades de Corón, frente a la base de Protección Civil.

El suceso se produjo alrededor de las 18:10 horas cuando la mujer, al cruzar un paso de peatones, fue atropellada por un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia tras recibir el aviso y trasladaron a la mujer al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, pero la víctima falleció poco después por las contusiones sufridas en el impacto.