Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Fallece una mujer de unos 90 años tras ser atropellada en Vilanova

Un turismo la arrolló cuando cruzaba por un paso de peatones

Fátima Pérez
28/03/2026 22:27
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar del accidente de tráfico y trasladó a la víctima al Hospital do Barbanza
Una ambulancia del 061 
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una mujer de unos 90 años, vecina de Vilanova de Arousa, falleció esta tarde tras ser atropellada en un paso de peatones situado en las proximidades de Corón, frente a la base de Protección Civil.

El suceso se produjo alrededor de las 18:10 horas cuando la mujer, al cruzar un paso de peatones, fue atropellada por un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia tras recibir el aviso y trasladaron a la mujer al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, pero la víctima falleció poco después por las contusiones sufridas en el impacto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina