Vilanova avanza con la Xunta vías de financiación para el colector litoral con Cambados

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez Cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se reunió ayer con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para analizar la situación del proyecto para la mejora del sistema de saneamiento del municipio, con el colector e impulsión de las aguas residuales hacia la depuradora o EDAR de Tragove, en Cambados, con la que se tratará de eliminar los frecuentes alivios al litoral, con varios episodios contaminantes. Desde el gobierno autonómico explicaron ayer que se “están a definir as posibilidades de financiamento das distintas actuacións” a acometer y que “proximamente” Medio Ambiente sacará a información pública, mediante publicación en el DOG, la solicitud de otorgamiento de concesión de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de este proyecto.

No fue, sin embargo, el único tema tratado durante la reunión, en la que conselleira y alcalde acordaron también estudiar vías de colaboración a través del programa ‘Lecer nos ríos’, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros para promover festivales y eventos ambientales en áreas fluviales con actividades de ocio y deportivas.

Además, Vázquez anunció que una de las etapas del Camiño do Liotral de Galicia pasará por Vilanova, según las previsiones actuales. De hecho, en la villa se habilitará un panel con información de interés para los visitantes, al que el Concello tendrá también acceso. Cabe señalar que el trazado de este nuevo itinerario se encuentra en fase de estudio y análisis de aportaciones, una vez que el pasado 10 de marzo remató el plazo de información pública.