La Xunta cede a Vilanova el terreno para la senda de Rego do Alcalde

Infografía de la pasarela proyectada, según figura en los pliegos del contrato en licitación Cedida

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la resolución de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático por la que otorgó al Concello de Vilanova la concesión de ocupación —para los próximos 30 años— de 227,98 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en San Miguel de Deiro para la instalación de la senda peatonal proyectada en Rego do Alcalde.

El proyecto es fundamental para reforzar la conexión peatonal entre Vilanova y Cambados, tras una primera fase en la que se habilitó una senda de unos 500 metros en el límite con el municipio vecino. De hecho, está ya en la fase final de su licitación, después de que la mesa de contratación propusiera como adjudicataria entre las dos ofertas presentadas la realizada por Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa SL, con un presupuesto de casi 300.000 euros (299.578 euros), lo que supone una rebaja de 36.658 euros, con respecto al importe base de licitación.

Así pues, se proyecta una pasarela peatonal tipo “pantalán” de 80,28 metros de longitud con el fin de salvar el desnivel entre los márgenes de Rego do Alcalde. La pasarela se resuelve mediante una estructura metálica de aluminio en cuatro pilares y dos estribos en sus extremos. Además, contará con barandillas interiores de aluminio antiescalable y antiatrapamiento.

De igual modo, se construirá una senda peatonal, dividida en tres tramos, de unos 333 metros de longitud, que contará con un ancho proyectado de, al menos, tres metros, formada por una capa superficial de siete centímetros de zahorra estabilizado con cemento sobre una capa de quince centímetros de zahorra artificial. Asimismo, en ambos márgenes de la senda, se incluirá un bordillo de hormigón de ocho centímetros de ancho, para confinar las capas proyectadas.

En total, el proyecto —redactado en el año 2021— prevé un plazo máximo de ejecución de las obras de unos cuatro meses desde el inicio de las actuaciones proyectadas.

Financiación de Turismo de Galicia

Para la financiación del proyecto —que en total, incluyendo otras cuestiones como la redacción previa del proyecto, asciende a más de 380.000 euros— el Concello firmó el pasado mes de julio de 2025 un convenio con la Axencia de Turismo de Galicia para la ejecución de actuaciones de embellecimiento del litoral, con un total de 314.580 euros aportados por la Xunta. Por su parte, el Concello deberá asumir 66.062 euros, que asume a través del Plan +Provincia 2026.

Cabe recordar que Costas del Estado ya sacó a información pública el proyecto de pasarela en Rego do Alcalde el pasado año, al ejecutarse buena parte del proyecto en esta franja de protección litoral, cuyas competencias fueron transferidas a favor de la Xunta desde 2025.