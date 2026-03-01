Sogama saca a licitación un contrato millonario para la gestión de su planta en Vilanova

Interior de la planta de biorresiduos de Baión Gonzalo Salgado

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) sacó la pasada semana a licitación la gestión integral de sus plantas de compostaje en Vilanova, Cervo y Verín para los próximos tres años por un presupuesto base de 3 669.972 euros. Cabe recordar que en estas instalaciones se llevan a cabo actividades dentro de la gestión de residuos que provienen del contenedor marrón y que desarrolla Sogama elaborando compost a partir de los biorresiduos y su posterior distribución y venta, beneficiándose el gestor de los ingresos por venta del compost.

Asimismo, entre otras cuestiones, el adjudicatario realizará a su costa el mantenimiento integral de las instalaciones adscritas al contrato desde el enfoque del mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y legal, según recogen los pliegos del contrato. Para ello se llevarán a cabo todas las operaciones de mantenimiento generales de las plantas, de sus instalaciones y de todos los equipos presentes en la actualidad u otros equipos que se instalen durante los tres años de vigencia del contrato.

De esta forma, las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de contratación pública de la Xunta de Galicia hasta el próximo día 1 de abril.