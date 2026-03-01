Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Sogama saca a licitación un contrato millonario para la gestión de su planta en Vilanova

A. Louro
01/03/2026 22:00
Interior de la planta de biorresiduos de Baión
La Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) sacó la pasada semana a licitación la gestión integral de sus plantas de compostaje en Vilanova, Cervo y Verín para los próximos tres años por un presupuesto base de 3 669.972 euros. Cabe recordar que en estas instalaciones se llevan a cabo actividades dentro de la gestión de residuos que provienen del contenedor marrón y que desarrolla Sogama elaborando compost a partir de los biorresiduos y su posterior distribución y venta, beneficiándose el gestor de los ingresos por venta del compost.

Asimismo, entre otras cuestiones, el adjudicatario realizará a su costa el mantenimiento integral de las instalaciones adscritas al contrato desde el enfoque del mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y legal, según recogen los pliegos del contrato. Para ello se llevarán a cabo todas las operaciones de mantenimiento generales de las plantas, de sus instalaciones y de todos los equipos presentes en la actualidad u otros equipos que se instalen durante los tres años de vigencia del contrato.

De esta forma, las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de contratación pública de la Xunta de Galicia hasta el próximo día 1 de abril.

