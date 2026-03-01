Retiran unos 1.200 kilos de residuos de dos arenales de Vilanova

Voluntarios en la limpieza de O Castelete Gonzalo Salgado

La comarca de O Salnés participó este fin de semana en la campaña del ‘Tarugotón’, que trata de concienciar sobre el peligro medioambiental de los palos de las bateas y que está organizado a nivel gallego por Adega, Limpiarousa, Surfriders y Proxecto aMARte. Dos de las playas de acción fueron O Castelete y Patiños, donde 25 voluntarios se sumaron a la cita convocada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés y lograron recoger unos 1.200 kilos de residuos, de lo que un 60% era proveniente del sector de la pesca y marisqueo, con una mayoría de plásticos.

Así, aunque se lograron contabilizar 1.260 palos de bateas, se recogieron también voluminosos, como 2 neumáticos, 150 kilos de escombros y cuatro tablas. Además, se hallaron medio millar de cabos y cuerdas, medio centenar de sacos de mejillón, 150 botellas y botes de plástico o 25 trozos de tubos, entre otros objetos. Ya en menor proporción, se registraron también en los arenales restos de ropa, vidrio, mascarillas o toallitas.

En la jornada participó también la Cofradía de Vilanova y, de hecho, el patrón mayor, Rosalino Díaz, estuvo presente en la jornada de limpieza convocada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés a través de la segunda edición del ‘Tarugotón’.