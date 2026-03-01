El ‘Tarugutón’ vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una alternativa sostenible a los palos de batea

El patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, participó también en la jornada de limpieza Gonzalo Salgado

Las playas de distintos puntos de la comarca de O Salnés —Vilagarcía, Vilanova, A Illa, Cambados, O Grove o Sanxenxo— se sumaron este fin de semana a una nueva edición del ‘Tarugotón’, una iniciativa a nivel autonómico que busca hacer una valoración y limpieza sobre los palillos de las bateas que acaban en los arenales gallegos.

Ayer, uno de los puntos de actividad fue la playa de O Mallón, en A Illa, donde “o panorama era desolador”, según señalaron desde Arousa en Transición, que participó en la jornada. La cantidad de plásticos en el arenal era importante y “sobrepasaban o areal e mesmo o camiño circundante”. Así, unas nueve personas consiguieron contabilizar 1.450 tarugos de bateas y otros 60 enteros, además de otro tipo de plásticos.

Una situación que se replicó en otros arenales, como en la playa de O Castelete, en Vilanova, con una jornada organizada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés para poner de manifiesto la problemática asociada al uso de plásticos en el sector y la necesidad de buscar alternativas a su uso.

Así, O Salnés vuelve a tener un papel fundamental —también por el número de bateas que hay en la Ría de Arousa— en la segunda edición del Tarugotón, organizada en toda galicia por las asociaciones Adega, Limpiarousa, Surfriders y Proyecto aMARte.

No es la primera vez que se trata de concienciar desde estos colectivos sobre el impacto al medio ambiente que suponen estos tarugos. Estos palos eran de madera, pero en la actualidad se han sustituido por unos hechos de plástico que terminan soltándose y siendo arrastrados por las corrientes, con la consiguiente degradación del medio, ya que, además, no son irrompibles y se fragmentan. Además, pueden tardar hasta 200 años en degradarse, por lo que reiteran la necesidad de una alternativa.