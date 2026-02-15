Vilanova pone al mal tiempo buena cara en su primer Carnaval Tropical

Algunos, en manga corta y sandalias, se tomaron al pie de la letra el protocolo “tropical” de la fiesta Gonzalo Salgado

El sol del verano llegó a Vilanova para celebrar un Entroido algo inusual pero que resultó ser todo un éxito: el primer ‘Carnaval Tropical’.

El Concello aseguró que fue una decisión que se tomó teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía y ante la previsión de mal tiempo que se esperaba para la celebración. “Por aclamación popular, en vista da climatoloxía que vimos padecendo o equipo de goberno decidiu poñer ao mal tempo boa cara con esta nova iniciativa”.

La fiesta arrancó en el multiusos a las 18:00 horas con la música de Dj Camarrón y Dj Lola, una barra para tomar bebidas, hinchables para los más pequeños y lo más importante, una temperatura cálida y adecuada para poder disfrutar del evento como si de una fiesta de verano se tratase.

Las palmeras cubrían las gradas y las sombrillas de playa de las tumbonas que recordaban a las playas y al verano, porque tal y como dejó claro el alcalde, Gonzalo Durán, en su presentación, “si los árabes tienen una pista de esquí en el desierto, nosotros tendremos una playa tropical en Vilanova”.

Después de bailar y disfrutar llegó también uno de los momentos más esperados de la tarde, la entrega del premio al disfraz con “temática máis caribeña”, y no faltaron tampoco los bailes al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’ dirigidos por uno de los Djs del multiusos.

En esta ocasión triufaron los colores vivos en los disfraces, con trajes brasileños, alguna que otra persona hawuaiana, gafas de sol en la cabeza y chanclas.

En la organización de la fiesta colaboraron la Comisión de Festas de András y la asociacion de comerciantes de Vilanova.

Festa do Momo

Y después del verano y el trópico, llegará la esperada Festa do Momo que despedirá un año más el Entroido de Vilanova. La cita será este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas y aunque, por el momento, el Concello no ha compartido más detalles, sí ha hecho público un pequeño tráiler cómico en el que parodian los meses de lluvia que castigaron la comarca y se pueden ver también a personajes como Donald Trump pidiendo tierras y producto local al alcalde, Gonzalo Durán, y al concejal y diputado Javier Tourís.