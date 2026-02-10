Sale a licitación la mejora de las vías de Ousensa y Baión por 1,3 millones

La obra se llevará a cabo en más de 2,9 kilómetros de vía provincial Cedida

La Diputación de Pontevedra sacó la pasada semana a licitación las obras de mejora de EP-9703 de Vilanova a Pontearnelas, conocida como carretera de Ousensa, y la EP-9701 de Baión a András, con un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas para optar a la ejecución de esta actuación hasta el próximo 25 de febrero.

Así pues, a través de esta obra se tratará de mejorar la seguridad viaria en un tramo de más de 2,5 kilómetros de la carretera de Ousensa, entre los puntos kilométricos 0+000 y 2+530, y en otros 400 metros de la carretera de Baión, entre los puntos 8+800 y 9+218. En ambas vías se repondrá el firme existente mediante fresado y la posterior extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

Además, la actuación en estas dos carreteras provinciales a su paso por Vilanova contempla la mejora del drenaje superficial mediante la ejecución de cunetas transitables de hormigón en distintos tramos y de una nueva red de pluviales para evacuar las lluvias y evitar inundaciones parciales en algunos tramos de la carretera. Firnalmente, el proyecto incluye también la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses y una garantía de un año y se completarán con otra actuación ya en marcha por la Diputación también en la carretera de Baión. En cuanto a los criterios de adjudicación, se valorará con un máximo de 60 puntos el menor precio ofertado; con 5 la ampliación del porcentaje de control de calidad, con 5 la ampliación de la garantía; con otros cinco el compromiso de aplicar un sistema de control de calidad o ambiental; con hasta 22 la memoria y programa de trabajo y con 3 puntos el plan de actuaciones ambientales. Cabe recordar que el presupuesto base de licitación es de 1.286.642 euros.

La senda de Baión, en marcha

La obra se sumará así a las actuaciones ya en marcha para la construcción de una senda peatonal y la mejora de seguridad vial en la carretera EP-9701, entre Baión y András. La actuación se inició la pasada semana y supone una inversión provincial de unos 900.000 euros, para arreglar los problemas de seguridad en una zona con mucho tráfico rodado y peatonal, al situarse en un entorno en el que se ubican el CEIP de Sestelo, la guardería o el centro de salud de Baión.

La actuación contempla la ejecución de una senda peatonal en hormigón coloreado en el margen izquierdo de la vía, a lo largo de sus primeros 500 metros. Asimismo, se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros del tramo y se mejorará la recogida de pluviales; además de renovarse el firme y la realización de una correspondiente señalización en el resto de la calzada.