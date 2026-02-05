Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Vilanova y Mar valoran urbanizar el contradique del espigón de O Terrón para uso peatonal

Redacción
05/02/2026 05:11
El alcalde, Gonzalo Durán, se reunió con la conselleira, Marta Villaverde
El alcalde, Gonzalo Durán, se reunió con la conselleira, Marta Villaverde
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se reunió ayer con la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para evaluar la posibilidad de priorizar la urbanización del contradique del espigón de O Terrón para uso peatonal. Además, el regidor solicitó que se realice en este contradique una obra de toma de agua salada para el centro de talasoterapia que se construirá en esta zona y que está ya en proyecto.

Desde la Consellería explicaron que en la reunión se abordaron también otras cuestiones relacionadas con el uso y mantenimiento de instalaciones portuarias del municipio y se aprovechó para realizar un seguimiento de las actuaciones ejecutadas y las previstas por Portos en el Concello, como la mejora de pavimentos en los panatalanes pesqueros y mejilloneros, actualmente en fase de licitación y futuras actuaciones de renovación de firmes en los viarios portuarios.

Villaverde puso así en valor la inversión en Vilanova tanto en infraestructuras como en actuaciones de apoyo al sector pesquero, marisquero y a la industria vinculada al mar, reiterando el compromiso del gobierno gallego “coa mellora da seguridade, da funcionalidade dos portos e do desenvolvemento económico ligado ao mar”, recalcó la conselleira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Quico Cadaval en un acto en la comarca

'Os dous de sempre' llega a Vilagarcía de la mano de Quico Cadaval
Olalla Bouza
Concierto de Mikel Izal en el PortAmérica 2025

Amaia y Xoel López se suman al PortAmérica 2026
Fátima Pérez
Nadiuska Ouviña posan en el CAR Blume de Madrid

Nadiuska Ouviña, convocada con la selección española júnior en Madrid
Gonzalo Sánchez
La Guardia Civil puso el sábado a disposición judicial al joven detenido como presunto autor de cinco robos con violencia o intimidación

Detenidos cuatro hombres acusados por cinco delitos de robo con violencia en Boiro
Fátima Pérez