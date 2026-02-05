Vilanova y Mar valoran urbanizar el contradique del espigón de O Terrón para uso peatonal

El alcalde, Gonzalo Durán, se reunió con la conselleira, Marta Villaverde Cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se reunió ayer con la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para evaluar la posibilidad de priorizar la urbanización del contradique del espigón de O Terrón para uso peatonal. Además, el regidor solicitó que se realice en este contradique una obra de toma de agua salada para el centro de talasoterapia que se construirá en esta zona y que está ya en proyecto.

Desde la Consellería explicaron que en la reunión se abordaron también otras cuestiones relacionadas con el uso y mantenimiento de instalaciones portuarias del municipio y se aprovechó para realizar un seguimiento de las actuaciones ejecutadas y las previstas por Portos en el Concello, como la mejora de pavimentos en los panatalanes pesqueros y mejilloneros, actualmente en fase de licitación y futuras actuaciones de renovación de firmes en los viarios portuarios.

Villaverde puso así en valor la inversión en Vilanova tanto en infraestructuras como en actuaciones de apoyo al sector pesquero, marisquero y a la industria vinculada al mar, reiterando el compromiso del gobierno gallego “coa mellora da seguridade, da funcionalidade dos portos e do desenvolvemento económico ligado ao mar”, recalcó la conselleira.