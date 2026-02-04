El temporal vara embarcaciones, deja desperfectos y lleva objetos hasta el litoral vilanovés

Una silla arrastrada al litoral vilanovés Cedida

El paso del tren de borrascas que se ceba en las últimas semanas con la Ría de Arousa ha dejado un reguero de incidencias en el litoral vilanovés, especialmente en la zona de O Terrón, donde se han registrado importantes desperfectos, por ejemplo, en la senda que recorre esta zona costera, con árboles caídos e importantes deficiencias en su recorrido, con roturas en parte del hormigón, tal y como denuncian algunos usuarios.

Unas ráfagas de viento poderosas que han llevado también hasta el litoral de Vilanova diversos objetivos arrastrados por el mar, pudiendo verse en los arenales desde sillas a bidones y otros objetos impropios de este medio, así como ha dejado alguna embarcación varada en la zona, que espera a ser rescatada.