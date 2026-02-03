La Diputación inicia la mejora y senda de la carretera de Baión a András, en la que se invertirán 900.000 euros

El diputado Javier Tourís y el alcalde, Gonzalo Durán, visitaron la actuación Cedida

La Diputación de Pontevedra dio inicio esta semana a las obras de mejora de seguridad vial en la carretera provincial EP-9701, entre Baión y András, en la que invertirá cerco de 900.000 euros. El diputado Javier Tourís, acompañado por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, visitó el inicio de una actuación “moi demandada pola veciñanza, porque permitirá arranxar os problemas de seguridade viaria nesta estrada con denso tráfico rodado e movemento de persoas, xa que na súa contorna se atopan equipamentos públicos como o CEIP de Sestelo, a gardería e o centro de saúde de Baión”.

Así pues, la actuación contempla la ejecución de una senda peatonal en hormigón coloreado en el margen izquierdo de la vía, a lo largo de sus primeros 500 metros. Asimismo, se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros del tramo y se mejorará la recogida de pluviales; además de renovarse el firme y la realización de una correspondiente señalización horizontal y vertical en el resto de la calzada.

En su visita al inicio de las actuaciones, Tourís subrayó también que la mejora de la carretera de Baión se completará con otra actuación anunciada la semana pasada por el presidente provincial Luis López que, por valor de 1,3 millones de euros, mejorará la seguridad en un tramo de otros 400 metros de esta vía provincial, entre los puntos kilométricos 8+800 y 9+218. También contempla esta actuación una mejora de la seguridad vial en más de 2,5 kilómetros de la EP-9703, entre Vilanova y Pontearnelas, conocida como carretera de Ousensa, constatando así la apuesta de la Diputación de Pontevedra por la mejora de la infraestructura viaria.