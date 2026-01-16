Mi cuenta

Vilanova

Los callos vuelven a triunfar en las mesas de Vilanova, un año más, por San Mauro

La localidad celebró una de sus primeras fiestas del año, con protagonismo para el tradicional plato y las misas

A. Louro
16/01/2026 05:40
Callos San Mauro
Los callos fueron los protagonistas de la jornada
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La celebración de San Mauro no se entiende en Vilanova sin la degustación de los tradicionales callos. Un plato ya arraigado en esta romería, que abre el calendario de fiestas populares en la comarca, que este fin de semana cuenta con otra cita destacada, el San Antón de A Modia. Así pues, pese a que la mañana arrancó especialmente lluviosa y con mucho viento, la estampa se repitió en los locales hosteleros del municipio —y también en los hogares— donde los callos se erigieron como protagonistas, con numerosas tapas despachadas durante la jornada.

En cuanto al programa lúdico y religioso, arrancó desde primera hora de la mañana con una tirada de bombas y un pasacalles a cargo de la charanga Mil-9. Hubo misas cada hora desde las nueve y hasta el mediodía —también continuaron por la tarde—, en que se ofició la liturgia solemne, cantada por el Coro San Sadurniño de Cambados.

Vilanova rindió así homenaje a San Mauro, una de sus citas religiosas más importantes y con eco en toda la comarca de O Salnés, que se prepara para celebrar este fin de semana el San Antón de A Modia.

El barrio de la parroquia cambadesa de Vilariño inciará los festejos mañana con una alborada y a mediodía habrá misa cantada por el coro de Tremoedo y posterior procesión. Una vez terminada llegará uno de los grandes momentos del programa: las tradicionales “poxas” de galos, pezuños y otros donativos. La fiesta, no obstante, se prolongará a la noche, con verbena a cargo de Los Satélites y Los Player’s, el sorteo de 330 euros en premios y el reparto de rosca, chocolate y queimada para entrar en calo, a partir ya de medianoche.

