El CDL de Vilanova lanza un nuevo campamento digital gratuito para jóvenes por Navidad

El alcalde, Gonzalo Durán, visitó la clausura del taller Cedida

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova realizará un nuevo campamento digital gratuito para niños y jóvenes estas Navidades, funcionando también como opción de conciliación. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Durán en una visita a la clausura de la primera jornada de este programa, acompañado por la concejala de Xuventude, Eliana Vidal.

El regidor destacó la buena acogida de esta iniciativa, que completó todas las plazas ofertadas, por lo que el Concelló apostará por la organización de un nuevo curso los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en horario de 9 a 14 horas y dirigido a escolares de 7 a 17 años.

Las plazas están limitadas a un máximo de 25 y se otorgarán por orden de inscripción. Los interesados pueden anotarse a través del correo electrónico javier.pineiro@vilanovadearousa.gal, adjuntando nombre y apellidos del menor, data de nacimiento y su DNI, así como un número de teléfono del tutor y su documento de identidad.

En cuanto al contenido, se enmarcará dentro del proyecto ‘Programa de capacitación dixital’, subvencionado por la Xunta y el Gobierno, y estará adaptado a las edades de los participantes, que recibirán formación en creación de un escudo propio en la red, dominio del juego digital y tecnología segura.