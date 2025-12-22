Cae al mar un coche en el puerto de Vilanova con una persona dentro

Los medios trabajan en el punto para rescatar al vehículo y a su ocupante Gonzalo Salgado

Los medios de emergencias trabajaron desde primera hora de la mañana para rescatar un vehículo que se precipitó al mar desde el puerto de Vilanova con, al menos, una persona en su interior. Desde el 112 de Galicia confirmaron la situación y, unas horas más tarde, también el rescate del interior del automóvil del cuerpo sin vida de una persona.

Por el momento se desconocen las causas del suceso, registrado poco antes de las ocho de la mañana.

Desde el Centro Integrado de Emerxencias movilizaron a la Policía Local y Protección Civil de Vilanova, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

(Habrá ampliación)