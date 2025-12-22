Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Cae al mar un coche en el puerto de Vilanova con una persona dentro

Los buzos rescataron el cuerpo sin vida

Redacción
22/12/2025 09:05
Los medios trabajan en el punto para rescatar al vehículo y a su ocupante
Gonzalo Salgado
Los medios de emergencias trabajaron desde primera hora de la mañana para rescatar un vehículo que se precipitó al mar desde el puerto de Vilanova con, al menos, una persona en su interior. Desde el 112 de Galicia confirmaron la situación y, unas horas más tarde, también el rescate del interior del automóvil del cuerpo sin vida de una persona.

Por el momento se desconocen las causas del suceso, registrado poco antes de las ocho de la mañana.

Desde el Centro Integrado de Emerxencias movilizaron a la Policía Local y Protección Civil de Vilanova, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

(Habrá ampliación)

