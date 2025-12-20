Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Vilanova, una ‘Vila Literaria’, que proyecta una especie de paseo de la fama de sus escritores

Benito Leiro propone la puesta en valor del conjunto histórico literario de la villa

Redacción
20/12/2025 20:03
Escultura de Julio Camba en la localidad
Escultura de Julio Camba en la localidad
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El periodista y cronista oficial del municipio Benito Leiro presento su proyecto ‘Vilanova, Vila Literaria’, que trata con una serie de propuestas poner en valor el conjunto histórico literario de la villa. De hecho, el Concello ya habría iniciado gestiones para llevar a cabo alguna de las propuestas durante el próximo año 2026.

Una de estas medidas es la puesta en valor del conjunto histórico, que abarcaría la Praza da Pastoriza y su entorno y que guarda relación con la vida y obra de autores históricos del municipio como Valle-Inclán o los hermanos Camba, entre otros y que debería instar a su máxima protección arquitectónica e incluir alguna de las viviendas históricas que allí se enmarcan como ampliación de los contenidos museísticos y ser sede de una futura Biblioteca de Escritores Vilanoveses, donde se ordenarían las obras completas de los principales autores de la villa, que tendría cada uno su propia estantería nominal. Además, se guardarían primeras ediciones de los libros y otras de interés histórica, obras dedicadas a la vida de personajes importantes de la literatura vilanovesa y un Centro de Documentación Literaria que conserve documentación histórica sobre los escritores.

Otra de las propuestas es un ‘Paseo dos Escritores’, una especie de paseo de la fama, dedicado a los personajes más ilustres de la literatura en el municipio. Se asentaría en el paseo marítimo y consistiría en la instalación de una placa con el nombre de cada escritor y el título de una obra cimera del mismo. A la histórica nómina de autores vilanoveses se sumaría otros que aún no habiendo nacido en la localidad residieran o tuvieran algún vínculo con ella.

Asimismo, también incluye la consolidación de las rutas literarias —una dedicada a Valle-Inclán y otra a los hermanos Camba— y dotar al conjunto histórico de una iluminación especial panorámica.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año
Sandra Rey
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba
Sandra Rey
Imagen del encuentro en la parroquia de Aguiño

El BNG de Ribeira destaca en Aguiño los más de dos millones invertidos en la parroquia
Sandra Rey
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración

El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira inaugura la exposición ‘Besties’ de la artista Pilar Ageitos
Sandra Rey