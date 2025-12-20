Vilanova, una ‘Vila Literaria’, que proyecta una especie de paseo de la fama de sus escritores

Escultura de Julio Camba en la localidad Gonzalo Salgado

El periodista y cronista oficial del municipio Benito Leiro presento su proyecto ‘Vilanova, Vila Literaria’, que trata con una serie de propuestas poner en valor el conjunto histórico literario de la villa. De hecho, el Concello ya habría iniciado gestiones para llevar a cabo alguna de las propuestas durante el próximo año 2026.

Una de estas medidas es la puesta en valor del conjunto histórico, que abarcaría la Praza da Pastoriza y su entorno y que guarda relación con la vida y obra de autores históricos del municipio como Valle-Inclán o los hermanos Camba, entre otros y que debería instar a su máxima protección arquitectónica e incluir alguna de las viviendas históricas que allí se enmarcan como ampliación de los contenidos museísticos y ser sede de una futura Biblioteca de Escritores Vilanoveses, donde se ordenarían las obras completas de los principales autores de la villa, que tendría cada uno su propia estantería nominal. Además, se guardarían primeras ediciones de los libros y otras de interés histórica, obras dedicadas a la vida de personajes importantes de la literatura vilanovesa y un Centro de Documentación Literaria que conserve documentación histórica sobre los escritores.

Otra de las propuestas es un ‘Paseo dos Escritores’, una especie de paseo de la fama, dedicado a los personajes más ilustres de la literatura en el municipio. Se asentaría en el paseo marítimo y consistiría en la instalación de una placa con el nombre de cada escritor y el título de una obra cimera del mismo. A la histórica nómina de autores vilanoveses se sumaría otros que aún no habiendo nacido en la localidad residieran o tuvieran algún vínculo con ella.

Asimismo, también incluye la consolidación de las rutas literarias —una dedicada a Valle-Inclán y otra a los hermanos Camba— y dotar al conjunto histórico de una iluminación especial panorámica.