Denuncian el enésimo vertido al litoral vilanovés tras las abundantes lluvias

Imagen de archivo de un vertido anterior en As Patiñas Gonzalo Salgado

La zona de As Patiñas, en Vilanova de Arousa, registró esta semana un nuevo vertido desde la red de saneamiento litoral. Se trata de un episodio recurrente que suele producirse cuando la red satura por una masiva infiltración de aguas pluviales al interior de los colectores, más tras las intensas lluvias de estos días.

El vertido, en el que acaban mezclándose aguas sin tratar, sale a la superficie justo en la zona de playa, por lo que acaba en el mar. Cabe señalar que la Xunta ha retomado este mismo año el proyecto para una nueva impulsión de las aguas residuales de Vilanova hacia la depuradora o EDAR de Tragove, con la que se espera poner fin a estos alivios al medio.