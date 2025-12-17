Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Despliegue policial en el centro de Vilanova en una nueva operación contra el narcotráfico

Redacción
17/12/2025 10:59
Agentes de la Policía Nacional han registrado un edificio de Vilanova
Agentes de la Policía Nacional han registrado un edificio de Vilanova
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las fuerzas de seguridad han desplegado esta mañana una nueva operación policial con registros, al menos, en Vilanova. Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado un edificio en las inmediaciones de la Praza do Parque, que ha despertado mucha expectación a primera hora.

Por el momento no ha transcendido información oficial sobre lo sucedido, aunque todo apunta a que se trata de otro operativo de la lucha contra el narcotráfico en la comarca.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El animal que se pudo ver en la zona de Tombo en San Salvador

Meis advierte de la posible presencia de un lobo que fue visto en la zona de O Tombo
Fátima Pérez
Alumnos de la Escola Municipal de Música de Valga

La Escuela de Música de Valga ofrece esta Navidad un campus musical con plazas limitadas
Fátima Pérez
Estación depuradora de aguas residuales de Catoira

El PSOE de Catoira solicitará al gobierno detalles de la actuación en la EDAR tras las sanciones de Augas
Fátima Pérez
Alan Davila, a la izquierda, celebrando uno de los puntos

“Queremos clasificarnos para la fase de ascenso”, dice Alan Davila
María Caldas