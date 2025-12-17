Despliegue policial en el centro de Vilanova en una nueva operación contra el narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional han registrado un edificio de Vilanova Gonzalo Salgado

Las fuerzas de seguridad han desplegado esta mañana una nueva operación policial con registros, al menos, en Vilanova. Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado un edificio en las inmediaciones de la Praza do Parque, que ha despertado mucha expectación a primera hora.

Por el momento no ha transcendido información oficial sobre lo sucedido, aunque todo apunta a que se trata de otro operativo de la lucha contra el narcotráfico en la comarca.