Vilanova

La Policía Local de Vilanova intercepta a un kamikace que conducía por el carril contrario

Los agentes persiguieron al conductor durante varios kilómetros hasta que pudieron obstaculizarle

C. Hierro
06/12/2025 20:27
Momento que interceptaron al conductor kamikace
Momento que interceptaron al conductor kamikace
Cedida
La Policía Local de Vilanova interceptó a un conductor kamikace que invadió en múltiples ocasiones el carril contrario poniéndose en peligro él y al resto de personas que transitaban por la vía. Tal y como señalaron los agentes, el primer aviso, que fue dado por el 112 tras recibir la llamada de dos vecinos, indicó que había un coche que circulaba fuera del carril en la Avenida de Cambados en el municipio vilanovés.

En ese momento un coche de la Policía Local comenzó la persecución para intentar que el conductor parase el vehículo y evitar que se produjese algún accidente que pudiera implicar a otro coche o motocicleta. El seguimiento terminó en la rotonda de Vilariño, en Cambados, momento en el que los agentes, después de que el conductor redujese la velocidad, consiguieron que colisionase contra su vehículo de forma segura.

Fue ahí, detalla la Policía Local, el momento en el que se dieron cuenta que se trataba de un conductor de avanzada edad, es por ello que propusieron la retirada del carnet por la pérdida de facultades psicofísicas para conducir cualquier tipo de vehículo.

En la maniobra, en la que también participó Tráfico, no resultó herido el conductor kamikace, a pesar de que colisionó el frontal izquierdo de su vehículo con la puerta del copiloto del de los agentes de Vilanova.

La rápida y segura actuación de la Policía Local impidió que este altercado fuese a más y, por ejemplo, se provocase algún tipo de accidente con otro conductor, ya que en ese momento, pasadas las dos de la tarde, circulaban varios turismos por la vía. 

