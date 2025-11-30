Vilanova enciende su alumbrado de Navidad y suma a sus juegos infantiles un gran columpio

El columpio despertó el interés de los más pequeños Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova prendió hoy el alumbrado de Navidad, con la que anima al los vecinos del entorno a consumir en el comercio local. Un acto institucional que tuvo lugar, una vez más, en el Jardín Umbrío, con presencia del regidor, Gonzalo Durán, y otros concejales del gobierno local, que tras una cuenta atrás revelaron, además, el juguete sorpresa que, desde hace unos años fabrica y monta la brigada de obras municipal y que cada edición se une ya al inventario de atracciones para el disfrute de los más pequeños.

Una sorpresa que este año fue un nuevo columpio, con una especie de caja en la que pueden subirse hasta seis niños. Un nuevo elemento que se suma a los atractivos de otros años, como el cohete de Tintín, el hidroavión, el autobús de dos pisos o las casitas de madera de la aldea de Nadal.

El alumbrado se inauguró hoy | Mónica Ferreirós

La cita es toda una tradición ya en la localidad, que celebró una tarde de fiesta con motivo de este encendido y que ayer volvió a ser multitudinaria, con colas para probar este nuevo columpio. No faltó tampoco el ya tradicional reparto gratuito de chocolate con churros entre los muchos asistentes que no quisieron perderse el acto inaugural del alumbrado.

En Ribadumia y A Illa

Así pues, Vilanova se convirtió en el tercer municipio de la comarca en encender su iluminación festiva, tras Cambados y Vilanova. Los siguientes en la lista son Ribadumia —en la Praza do Concello, a las 19:30 horas— y A Illa —O Regueiro, 19:30—, que celebrarán actos institucionales el próximo viernes, día 5 de diciembre, con repartos de chocolate, castañas o rosca para los asistentes.