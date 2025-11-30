Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Vilanova enciende su alumbrado de Navidad y suma a sus juegos infantiles un gran columpio

Una multitud abarrotó el Jardín Umbrío para, tras una cuenta atrás, inaugurar la decoración navideña

A. Louro
30/11/2025 20:36
El columpio despertó el interés de los más pequeños
El columpio despertó el interés de los más pequeños
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

El Concello de Vilanova prendió hoy el alumbrado de Navidad, con la que anima al los vecinos del entorno a consumir en el comercio local. Un acto institucional que tuvo lugar, una vez más, en el Jardín Umbrío, con presencia del regidor, Gonzalo Durán, y otros concejales del gobierno local, que tras una cuenta atrás revelaron, además, el juguete sorpresa que, desde hace unos años fabrica y monta la brigada de obras municipal y que cada edición se une ya al inventario de atracciones para el disfrute de los más pequeños.

Una sorpresa que este año fue un nuevo columpio, con una especie de caja en la que pueden subirse hasta seis niños. Un nuevo elemento que se suma a los atractivos de otros años, como el cohete de Tintín, el hidroavión, el autobús de dos pisos o las casitas de madera de la aldea de Nadal.

El alumbrado se inauguró hoy | Mónica Ferreirós
El alumbrado se inauguró hoy | Mónica Ferreirós

La cita es toda una tradición ya en la localidad, que celebró una tarde de fiesta con motivo de este encendido y que ayer volvió a ser multitudinaria, con colas para probar este nuevo columpio. No faltó tampoco el ya tradicional reparto gratuito de chocolate con churros entre los muchos asistentes que no quisieron perderse el acto inaugural del alumbrado.

En Ribadumia y A Illa

Así pues, Vilanova se convirtió en el tercer municipio de la comarca en encender su iluminación festiva, tras Cambados y Vilanova. Los siguientes en la lista son Ribadumia —en la Praza do Concello, a las 19:30 horas— y A Illa —O Regueiro, 19:30—, que celebrarán actos institucionales el próximo viernes, día 5 de diciembre, con repartos de chocolate, castañas o rosca para los asistentes.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Algunos de los cofrades reunidos en O Grove

Las cofradías europeas despiden O Grove tras un fin de semana de turismo enogastronómico
Fátima Pérez
Los celestes se colocan como octavos clasificados con 17 puntos

Un impreciso Villalonga FC tropieza en su visita al Cented Academy
María Caldas
Once titular ante Castela e León

Galicia non pasa do empate na última xornada ante Castela e León en Palencia
María Caldas
Inauguración del Belén de Valga

El apagón, el Papa o Ábalos protagonizan el Belén de Valga
Fátima Pérez