El gobierno de Vilanova celebra la apuesta de nuevos comercios por asentarse en el municipio

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la edila de Urbanismo y Obras, Nuria Morgade, celebraron ayer la apuesta por parte de nuevos comercios y firmas por asentarse en el municipio, lo que redunda en la creación de empleo, especialmente tras la inauguración esta misma semana de un nuevo supermercado de la compañía Gadisa en Cardalda.

En este sentido, Morgade recalcó que además de esta nueva superficie, también están sobre la mesa otros proyectos, como el cambio de titularidad de una gasolinera o la ampliación de otra en esta misma zona, que además incluirá la demolición de una construcción a medio ejecutar y que suponía un feísmo para la zona. Un interés en las firmas que se debe, explicó, a las políticas económicas liberales, la estabilidad y la ayuda burocrática ofrecida desde el Concello las empresas interesadas en asentarse o ampliar sus instalaciones en la zona. Además, el regidor recalcó que esta nueva apertura genera nuevo empleo y riqueza en la villa, que es lo que se busca con estas operaciones.