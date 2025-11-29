Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El gobierno de Vilanova celebra la apuesta de nuevos comercios por asentarse en el municipio

A. Louro
29/11/2025 20:41
El alcalde, Gonzalo Durán, y la edila de Urbanismo, Nuria Morgade
El alcalde, Gonzalo Durán, y la edila de Urbanismo, Nuria Morgade
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la edila de Urbanismo y Obras, Nuria Morgade, celebraron ayer la apuesta por parte de nuevos comercios y firmas por asentarse en el municipio, lo que redunda en la creación de empleo, especialmente tras la inauguración esta misma semana de un nuevo supermercado de la compañía Gadisa en Cardalda.

Los clientes abarrotaron desde primera hora de la mañana los pasillos

Gadis abre un nuevo supermercado en Vilanova: 2.000 metros cuadrados y 46 empleos directos

Más información

En este sentido, Morgade recalcó que además de esta nueva superficie, también están sobre la mesa otros proyectos, como el cambio de titularidad de una gasolinera o la ampliación de otra en esta misma zona, que además incluirá la demolición de una construcción a medio ejecutar y que suponía un feísmo para la zona. Un interés en las firmas que se debe, explicó, a las políticas económicas liberales, la estabilidad y la ayuda burocrática ofrecida desde el Concello las empresas interesadas en asentarse o ampliar sus instalaciones en la zona. Además, el regidor recalcó que esta nueva apertura genera nuevo empleo y riqueza en la villa, que es lo que se busca con estas operaciones.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aldea Navideña en Vilalonga

Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga
Fátima Pérez
El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil

El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil
María Caldas
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG

Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales
Chechu López
El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse
Fátima Pérez