Vilanova

La Diputación adjudica por 880.000 euros la mejora y senda del vial Baión-András

El proyecto incluirá la construcción de una acera de 500 metros, una zona de convivencia y la reposición del firme

A. Louro
28/11/2025 21:15
Una visita anterior de autoridades a esta carretera provincial
Gonzalo Salgado
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció la adjudicación, por más de 880.000 euros, de la mejora de la movilidad peatonal y seguridad viaria de la carretera provincial EP-9701, entre Baión y András. El proyecto contempla la ejecución de una senda peatonal en hormigón coloreado en el margen izquierdo de la vía, a lo largo de sus primeros 500 metros. Asimismo, se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros del tramo y se mejorará la recogida de pluviales; además de renovarse el firme y la realización de una correspondiente señalización horizontal y vertical.

En su comparecencia, López recalcó que se trata de “dunha actuación moi demandada polo concello” y recordó que “foi unha das famosas obras que no ano 2015, cando xa estaban as máquinas alí, foron levantadas por parte do anterior goberno”, presidido por la socialista Carmela Silva, señaló. Así pues, los trabajos permitirán “poñer fin aos problemas de seguridade viaria nesta estrada con denso tráfico rodado e movemento de persoas”.

En esta misma línea, el presidente provincial indicó que con esta nueva medida “seguimos avanzando, unha semana máis, na mellora das condicións de seguridade da nosa rede de estradas provinciais, fundamental na vertebración do noso territorio”, aseguró López, que confirmó que en el caso de estos trabajos se realizarán en un tramo de la carretera provincial EP-9701 entre los puntos kilométricos 0+000 e y 0+560, durante los primeros 500 metros de esta vía.

