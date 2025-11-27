Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Gadis abre un nuevo supermercado en Vilanova: 2.000 metros cuadrados y 46 empleos directos

Mucha expectación en la inauguración del establecimiento con numerosos clientes y pasillos abarrotados por la mañana

Redacción
27/11/2025 15:24
Los clientes abarrotaron desde primera hora de la mañana los pasillos
Los clientes abarrotaron desde primera hora de la mañana los pasillos
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La compañía Gadisa inauguró hoy un nuevo supermercado en Vilanova de Arousa de más de 2.000 metros cuadrados, que se suma así a la apertura el pasado año de otro establecimiento en Sanxenxo, dentro de la comarca de O Salnés, donde cuenta también con presencia en Vilagarcía, Cambados y O Grove. Así, las instalaciones vilanovesas se sitúan en Cardalda, al pie de la carretera PO-307, que enlaza al municipio con A Illa.

El supermercado cuenta con un amplio parking de 115 plazas
El supermercado cuenta con un amplio parking de 115 plazas
Gonzalo Salgado

Desde primera hora de la mañana, fueron muchos los vecinos del entorno los que quisieron conocer de primera mano el nuevo establecimiento, abarrotando el parking gratuito del que dispone, con 115 plazas.

Desde la compañía subrayan la apuesta por la "atención directa" que se ofrece en este supermercado, cuya apertura generó hasta 46 puestos de trabajo directos. Una plantilla, señalan desde Gadis, "al servicio de los clientes", que pueden realizar compras en un horario ininterrumpido, de 9 a 21:30 horas, de lunes a sábado, así como a través de la página web.

Secciones

Así pues, el nuevo Gadis abrió sus puertas esta mañana con gran expectativa, personas esperando desde primera hora y pasillos abarrotados. Un amplio local de más de 2.000 metros cuadrados de superficie en el que no faltan secciones de pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. Siendo una de las "señas de identidad" de la marca, según indican desde la compañía, las secciones de producto fresco: “Nuestro propósito es adelantarnos siempre a las necesidades de los clientes y que puedan elegir su cesta de la compra entre una amplia variedad de productos”, recalcan.

En esta misma línea, desde Gadis subrayan también la amplitud y variedad de productos ofrecidos, con más de 12.000 artículos: "Los mejores frescos, marcas reconocidas a precios competitivos, un equilibrado surtido de la marca propia IFA y numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, siguiendo las tendencias de consumo actuales", recalcan.

Buena recepción en la primera jornada
Buena recepción en la primera jornada
Gonzalo Salgado

Eficiencia energética y accesibilidad

Una apertura que se produjo hoy mismo, después de un año de obras, en la que, desde la compañía, indican que se han seguido "estrictos parámetros de eficiencia energética y accesibilidad: "La mayor medida de eficiencia energética procede del aprovechamiento de luz natural, además de la dotación de funcionales sistemas de frío y calor. El mobiliario de última generación, la ordenación de los espacios y la amplitud de pasillos, fomentan la accesibilidad y una mayor comodidad".

Descuentos por la inauguración

Asimismo, los clientes pueden disfrutar hoy, día de la inauguración, de un altavoz como regalo seguro por compras superiores a 35 euros. Además, quienes registren en su app Gadis+ una compra superior a 40 euros entre el 27 y el 29 de noviembre, recibirán antes del 2 de diciembre un cheque directo de 4 euros en su cartera Gadis, que podrán descontar en una próxima compra.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo

El BNG lleva al Pleno una moción para la recuperación de los molinos y lavaderos locales
C. Hierro
Ángeles Vázquez procedió al izado de la Bandeira Verde de Galicia en el estuario del río Coroño

Boiro vuelve a izar la Bandeira Verde que le concedió la Xunta de Galicia por sus buenas prácticas ambientales y protección y conservación del paisaje
Chechu López
Asamblea del psoe de vilagarcia

Los socialistas de Vilagarcía convocan una asamblea para hablar del negacionismo y de los "bulos del PP"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Borjamina, de los Mozos de Arousa, hace un "preestreno" de su librería en O Piñeiriño
Olalla Bouza