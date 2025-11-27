Gadis abre un nuevo supermercado en Vilanova: 2.000 metros cuadrados y 46 empleos directos

Los clientes abarrotaron desde primera hora de la mañana los pasillos Gonzalo Salgado

La compañía Gadisa inauguró hoy un nuevo supermercado en Vilanova de Arousa de más de 2.000 metros cuadrados, que se suma así a la apertura el pasado año de otro establecimiento en Sanxenxo, dentro de la comarca de O Salnés, donde cuenta también con presencia en Vilagarcía, Cambados y O Grove. Así, las instalaciones vilanovesas se sitúan en Cardalda, al pie de la carretera PO-307, que enlaza al municipio con A Illa.

El supermercado cuenta con un amplio parking de 115 plazas Gonzalo Salgado

Desde primera hora de la mañana, fueron muchos los vecinos del entorno los que quisieron conocer de primera mano el nuevo establecimiento, abarrotando el parking gratuito del que dispone, con 115 plazas.

Desde la compañía subrayan la apuesta por la "atención directa" que se ofrece en este supermercado, cuya apertura generó hasta 46 puestos de trabajo directos. Una plantilla, señalan desde Gadis, "al servicio de los clientes", que pueden realizar compras en un horario ininterrumpido, de 9 a 21:30 horas, de lunes a sábado, así como a través de la página web.

Secciones

Así pues, el nuevo Gadis abrió sus puertas esta mañana con gran expectativa, personas esperando desde primera hora y pasillos abarrotados. Un amplio local de más de 2.000 metros cuadrados de superficie en el que no faltan secciones de pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. Siendo una de las "señas de identidad" de la marca, según indican desde la compañía, las secciones de producto fresco: “Nuestro propósito es adelantarnos siempre a las necesidades de los clientes y que puedan elegir su cesta de la compra entre una amplia variedad de productos”, recalcan.

En esta misma línea, desde Gadis subrayan también la amplitud y variedad de productos ofrecidos, con más de 12.000 artículos: "Los mejores frescos, marcas reconocidas a precios competitivos, un equilibrado surtido de la marca propia IFA y numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, siguiendo las tendencias de consumo actuales", recalcan.

Buena recepción en la primera jornada Gonzalo Salgado

Eficiencia energética y accesibilidad

Una apertura que se produjo hoy mismo, después de un año de obras, en la que, desde la compañía, indican que se han seguido "estrictos parámetros de eficiencia energética y accesibilidad: "La mayor medida de eficiencia energética procede del aprovechamiento de luz natural, además de la dotación de funcionales sistemas de frío y calor. El mobiliario de última generación, la ordenación de los espacios y la amplitud de pasillos, fomentan la accesibilidad y una mayor comodidad".

Descuentos por la inauguración

Asimismo, los clientes pueden disfrutar hoy, día de la inauguración, de un altavoz como regalo seguro por compras superiores a 35 euros. Además, quienes registren en su app Gadis+ una compra superior a 40 euros entre el 27 y el 29 de noviembre, recibirán antes del 2 de diciembre un cheque directo de 4 euros en su cartera Gadis, que podrán descontar en una próxima compra.