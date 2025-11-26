Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Vilanova enciende su Navidad este domingo con el tradicional chocolate con churros

Se desvelará la nueva atracción infantil, que el Concello guarda todavía bajo secreto

A. Louro
26/11/2025 19:37
Vilanova dará la bienvenida a la Navidad este domingo, día 30 de noviembre, con el encendido de su alumbrado festivo. Será, como es habitual, desde el Jardín Umbrío (18:30 horas), con la tradicional degustación gratuita de chocolate con churros, aportados por el propio Concello. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Durán, que animó al vecindario a participar en la cita, incluso en caso de que se mantenga el frío, porque acompañado por una chocolatada caliente sienta mejor.

No será el único atractivo de la cita inaugural de la Navidad en Vilanova, puesto que también se anunciará la atracción infantil sorpresa, que se incluirá en la oferta de juegos de la zona. El año pasado fue el cohete de Tintín, que se unió al carrusel, un autobús y otros elementos que han ido construyendo a lo largo de los años. Además, se sumará el Belén Monumental, para el que todavía no se ha desvelado fecha de inauguración.

Cabe recordar que el Concello sacó este año a licitación el contrato de suministro, en régimen de alquiler, del alumbrado, por 77.600 euros, con una duración prevista de siete semanas.

