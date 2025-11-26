La Xunta licita por 900.000 euros la doble conexión de un vial de la parcelaria de Baión

La conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó la zona junto al alcalde Mónica Ferreirós

La Axencia Galega de Infraestruturas sacó ayer a licitación por 887.314 euros la obra de doble conexión del vial de la concentración parcelaria Baión-András, para su entronque en ambos extremos: por un lado, con la PO-301 y, por otro, con la PO-531. La conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada por el alcalde, Gonzalo Durán, visitó ayer la zona de actuación, donde se prevé que se inicien los trabajos en el año 2026, que contarán con un plazo de ejecución de 12 meses. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 14 de enero.

Así pues, en un extremo, se actuará en la intersección de este nuevo vial con la PO-300 y PO-301 en Pontearnelas y, en otro, en Baión, para el enlace con la carretera que une Vilagarcía y Pontevedra, ya cerca del término municipal de Meis.

En el caso de la carretera PO-531, el proyecto propone la creación de una nueva glorieta para facilitar la incorporación de los usuarios de este viario de la parcelaria, especialmente de tractores y maquinaria agrícola, reforzando así una mejora de la seguridad vial. Esta rotonda tendrá cinco metros de radio exterior con carril central de espera de tres metros de ancho.

En lo referente a la conexión en Pontearnelas, el nuevo eje se conectará a la glorieta existente, cuya configuración se mejorará para facilitar el acceso, en el cruce de las carreteras PO-301 y PO-300 con la vía provincial EP-9511.

Mejora en el tráfico

En este sentido, Martínez Allegue recalcó que esta actuación, que se prevé estrenar a principios de 2027, será clave para proporcionar funcionalidad a este viario, también como alternativa a la carretera provincial Baión András, evitando así el paso por los núcleos urbanos. De este modo, subrayó que además de reforzar la seguridad de conductores y peatones, “diminuirá o tráfico na citada estrada provincial, co consecuente beneficio para a veciñanza”. Una obra que celebró también ayer el alcalde, Gonzalo Durán, al ser muy demandada por el vecindario.