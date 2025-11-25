Vilanova licita la senda de Rego do Alcalde por 336.000 euros

Infografía de la pasarela proyectada Cedida

El Concello de Vilanova de Arousa sacó ayer a licitación las obras de construcción de una senda y la pasarela peatonal que permita salvar la desem­bocadura de Rego do Alcalde, en la parroquia de San Miguel de Deiro, con un presupuesto base de 336.236 euros. Un proyecto fundamental para reforzar la conexión peatonal entre Vilanova y Cambados, tras una primera fase en la que se habilitó una senda de unos 500 metros en el límite con el municipio vecino.

Así pues, se proyecta una pasarela peatonal tipo “pantalán” de 80,28 metros de longitud con el fin de salvar el desnivel entre las sendas de Rego do Alcalde. La pasarela se resuelve mediante una estructura metálica de aluminio apoyada en cuatro pilares y dos estribos en sus extremos. La pasarela contará con barandillas interiores de aluminio antiescalable y antiatrapamiento mientras que el pavimento será de material técnico ecológico “Twinwood” antideslizante.

De igual modo, se construirá una senda peatonal, dividida en tres tramos, de unos 333 metros de longitud, que contará con un ancho proyectado de, al menos, tres metros, formada por una capa superficial de siete centímetros de zahorra estabilizado con cemento sobre una capa de quince centímetros de zahorra artificial. Asimismo, en ambos márgenes de la senda, se incluirá un bordillo de hormigón de ocho centímetros de ancho, para confinar las capas proyectadas.

En total, el proyecto —redactado en el año 2021— prevé un plazo máximo de ejecución de las obras de unos cuatro meses desde el inicio de las actuaciones proyectadas.

La Xunta financia el 83%

Para la financiación del proyecto —que en total, incluyendo otras cuestiones como la redacción, asciende a más de 380.000 euros— el Concello firmó en julio un convenio con la Axencia de Turismo de Galicia para la ejecución de actuaciones de embellecimiento del litoral, con un total de 314.580 euros aportados por la Xunta. Por su parte, el Concello deberá asumir 66.062 euros, que busca asumir a través del Plan +Provincia 2026.

Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar ofertas hasta el 15 de diciembre a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta.