Un narco vilanovés, entre los diez fugitivos más buscados de España por la Policía Nacional

Imágenes facilitadas por la Policía Nacional de los diez fugitivos Cedida

La Policía Nacional actualizó hoy la lista de los diez fugitivos más buscados en España, reclamados por delitos de gravedad como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia. Una campaña iniciada para solicitar colaboración ciudadana para lograr la detención de estos fugitivos, entre los que se encuentra un narcotraficante vilanovés.

Se trata de Juan Miguel García Santos, alias “Juanjo”, de 51 años, buscado por tráfico de drogas, al ser considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. La operación se remonta a enero de 2019, con un alijo de 430 kilos de cocaína que fueron descargados en Leixoes, Portugal. La droga, que estaba escondida entre bananas y bajo mensajes de “feliz año”, viajó de forma controlada hasta un almacén de San Cibrao das Viñas, donde se desató el operativo y las detenciones.

Por esta intervención se sentaron en el banquillo de los acusados a nueve personas, dos de ellas arousanas, pero García Santos nunca pudo ser detenido. Su papel era, precisamente, el de coordinar con los proveedores las partidas de cocaína. El fiscal de hecho, consideró probado que, durante todo 2018 y hasta principios de 2019, los miembros de la red desarrollaron una estructura guiada al transporte de distintas partidas de cocaína desde Ecuador hasta España, empleando la cobertura legal que les facilitaba la importación de frutas a través de la empresa de un ourensano, también acusado.

Ahora, la Policía Nacional pide colaboración ciudadana para dar con su paradero. Así, explica que cuenta con complexión obesa, cabello y ojos negros y piel blanca y que está considerado de “alta peligrosidad”, por lo que es necesario extremar las precauciones. Además, difunde una imagen del vilanovés con fotogramas reales y también con modificaciones mediante inteligencia artificial para recrear cambios de aspecto con los que el prófugo buscaría modificar su apariencia para evitar ser reconocido.

Información confidencial

De este modo, para facilitar la colaboración ciudadana, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país, la Policía Nacional ha facilitado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es en la que cualquier persona que tenga algún dato o información sobre los diez fugitivos más buscados pueda aportarlo de forma confidencial. Además, cuenta con otras herramientas como la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos, Enfast.