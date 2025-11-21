Luís Fercán cantará en Vilanova el próximo 5 de diciembre

Luís Fercán, el cantautor coruñés que cantará en Vilanova Cedida

El cantautor gallego Luís Fercán actuará el próximo 5 de diciembre a las 22:30 horas en A Cofradía Cultural, en Vilanova de Arousa con las canciones de su último disco 'Postales Perdidas'.

El municipio arousano será el primero de Galicia que acoja este concierto de su último trabajo, después de un mes su gira por latinoamérica, actuando en ciudades como Chile, Argentina o México. Ahora durante todo el mes de diciembre estará en España con su disco más maduro hasta la fecha tal y como apuntan los medios.

Tras su paso por Vilanova sus próximos destinos serán Santiago, Ourense, Vitoria, Gijón y Madrid a donde llevará sus letras profundas que han logrado conectar con muchos de sus seguidores.

Las entradas ya están disponibles y el precio es de 17 euros por persona.