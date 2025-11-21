Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Luís Fercán cantará en Vilanova el próximo 5 de diciembre

Las entradas ya están disponibles y el precio es de 17 euros

Fátima Pérez
21/11/2025 13:08
Luís Fercán, el cantautor coruñés que cantará en Vilanova
Luís Fercán, el cantautor coruñés que cantará en Vilanova
Cedida

El cantautor gallego Luís Fercán actuará el próximo 5 de diciembre a las 22:30 horas en A Cofradía Cultural, en Vilanova de Arousa con las canciones de su último disco 'Postales Perdidas'. 

El municipio arousano será el primero de Galicia que acoja este concierto de su último trabajo, después de un mes su gira por latinoamérica, actuando en ciudades como Chile, Argentina o México. Ahora durante todo el mes de diciembre estará en España con su disco más maduro hasta la fecha tal y como apuntan los medios. 

Tras su paso por Vilanova sus próximos destinos serán Santiago, Ourense, Vitoria, Gijón y Madrid a donde llevará sus letras profundas que han logrado conectar con muchos de sus seguidores. 

Las entradas ya están disponibles y el precio es de 17 euros por persona. 

Te puede interesar

La edil Paola María durante un Pleno

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro
Olalla Bouza
Os nacionalistas presentaron a campaña na Praza de Galicia

O BNG reclama máis recursos para frear o "negacionismo" das violencias machistas
Fátima Frieiro
Un momento de la recepción

Losada da la bienvenida al nuevo jefe de la Brilat, Andrés González Alvarado
Olalla Bouza
Un agente conduce al detenido

Arrestan a un vecino de Sanxenxo por un robo en una cafetería de Meaño
b. y. o salnés