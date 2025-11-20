Investigaciones de la Xunta corroboran un descenso de mejilla para la campaña extractiva

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante la presentación de los resultados Gonzalo Salgado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó ayer en la presentación de los resultados de la precampaña 2025–2026, del proyecto ‘Apromex’, destinado al análisis de la población de la mejilla, la evaluación de nuevos sistemas para su captación en el medio natural y al desarrollo de herramientas para la visualización de los datos obtenidos. Un estudio clave para que el sector pueda planificar con antelación la próxima campaña de extracción y también para favorecer la sostenibilidad de este recurso.

Así son las cosas, los muestreos realizados arrojaron un descenso de la mejilla de cara a la próxima campaña extractiva, especialmente en la provincia de Pontevedra, aunque también con menor proporción en la de A Coruña, con respecto al año pasado. Una situación compleja que despierta preocupación en un sector que las últimas dos campañas gozó de recurso en cantidad, tras un 2022/23 muy complicado por su escasez y que generó confrontaciones con el gobierno gallego.

En los análisis, no obstante, sí se advierten pequeñas poblaciones que aún no habrían alcanzado el tamaño necesario, pero que sí lo harían de cara al comienzo de la campaña, aunque el sector considera que tampoco son “tan numerosas”.

Durante la sesión, también se expuso el trabajo que se está desarrollando en el ámbito tecnológico y de mejora productiva, con proyectos experimentales basados en el sistema longline, que están obteniendo buenos resultados. Además, se conocieron algunos de los objetivos y previsiones de la batea monitorizada para conocer las circunstancias en las que evoluciona el mejillón en determinadas condiciones de temperaturas o salinidad, entre otras variables y parámetros, y se formó a los presentes sobre la aplicación móvil que será obligatoria para el registro de las capturas.

Proyecto ‘Apromex’

Cabe subrayar que las muestras de esta precampaña, presentadas ayer al conjunto del sector batteiro, permiten obtener una fotografía de la distribución del recurso en la costa gallega (desde A Guarda hasta la Ría de Cedeira), a través de los análisis realizados, permitiendo así una planificación más efectiva de la campaña extractiva. Para la realización de estas muestra, se empleó metodología del CIMA, que incluye la observación directa y la recogida de muestras y que permite evaluar la presencia y cobertura de la mejilla e identificar las zonas de mayor productividad. Además, para cada punto se incluye información adicional sobre la geomorfología, la litología y los grados de exposición al oleaje en cada punto de muestreo.

Los datos estarán así disponibles a través de la página web del proyecto ‘Apromex’, que permitirán a los integrantes del sector contar con esta información privilegiada a la hora de planificar la campaña, con los puntos de mayor productividad para su extracción.

"Sector estratéxico"

Villaverde destacó durante la presentación de los resultados que uno de los principales cometidos de este proyecto pasa por “obter mexilla nun volume suficiente para manter a produción nun sector estratéxico para Galicia” tanto por el empleo directo que genera, como por la necesidad de sostener su demanda en los mercados. De este modo, se citó ayer a todo el sector para poder conocer de primera mano los avances que se están realizado a través de esta investigación. Se trata de un proyecto de la Consellería do Mar, que surge de la colaboración entre el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), el Instituto Tecnolócico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) y la Universidad de Vigo. En todo el proceso también se está manteniendo una colaboración estrecha con el sector, aprovechando su visión y conocimientos adquiridos con la experiencia, según recalcó la conselleria durante su visita.

La conselleira subrayó también el liderazgo gallego en el ámbito de la acuicultura y, particularmente, en la producción de mejillón, en la que destaca por ser la principal productora a nivel continental. Con el 44,6%, sitúa a España en la tercera posición a nivel mundial, solo por detrás de China y Chile. Así, en el 2024, fueron extraídas cerca de 179.000 toneladas que supusieron una facturación que superó los 128 millones de euros.