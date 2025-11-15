Mi cuenta

Vilanova

La Diputación invertirá 140.000 euros para el cambio de césped del campo de San Miguel de Deiro

A. Louro
15/11/2025 19:37
Imagen de archivo del campo de San Miguel de Deiro
Imagen de archivo del campo de San Miguel de Deiro
Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra invertirá cerca de 140.000 euros en la renovación del césped del campo de fútbol Monte da Lomba, en San Miguel (Vilanova), al amparo del II Plan de Infraestruturas Deportivas, que permitirá financiar la mayor parte del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 215.000 euros. Cabe recordar que este mismo viernes la administración provincial anunciaba un inversión similar para el campo de fútbol del Chispa SD.

Con esta ayuda provincial será posible renovar el césped artificial de esta instalación deportiva sustituyéndolo por uno de nueva generación, ya que el actual presenta un excesivo desgaste y supone un riesgo físico para los deportistas. El nuevo césped será de fibra bicolor verde y contará con marcaje blanco según las normas de la Real Federación Española de Fútbol.

Para acometer la actuación se formarán dos capas, una inferior de lastrado de arena de sílice y otra superior de caucho reciclado o material semejante, siempre que sea acomodado para la práctica deportiva.

