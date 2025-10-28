Vilanova celebra los 159 años de Valle-Inclán con la tradicional ofrenda

El Concello conmemoró la efeméride con la tradicional ofrenda en la estatua de la Praza do Castro Gonzalo Salgado

‘Los Cuernos de Don Friolera’ cumple en este 2025 el centenario de su primera publicación. Una de las piezas más representativas del esperpento y de la obra de Ramón María del Valle-Inclán, del que Vilanova celebró hoy su 159 aniversario desde su nacimiento. Por ello, la actriz Fátima Rey interpretó en el acto de homenaje un fragmento de esta obra, que evoca el espíritu y la ironía del dramaturgo vilanovés.

No faltó tampoco, como cada 28 de octubre, la ofrenda floral frente a su escultura en la Praza do Castro por parte del alcalde, Gonzalo Durán, concejales de la Corporación municipal, el cronista oficial Benito Leiro y miembros de la Asociación Amigos de Valle-Inclán, en un emotivo tributo al escritor.

Semana da Cultura

Fue así uno de los actos principales de la Semana da Cultura de Vilanova para conmemorar el nacimiento del dramaturgo en esta localidad arousana. Una programación que encara su recta final, que culminará el viernes con la celebración de los 25 años de historia de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán. Será en la Casa Museo, y también se conmemorará el número 50 de su icónica revista ‘Cuadrante’, que cumple medio siglo. El evento acogerá charlas con Álvaro Lago, editor gráfico, así como Silvia Ozores y Salvador Calderón, subdirectores de la publicación, y se entregará un diploma de honor de la revista al diseñador Carlos Sánchez Crestar.

Finalmente, se entregará el IV Premio Mari Gaila, concedido en este año 2025 a la actriz Catarina de Azcárate, lo que pondrá el broche final a la Semana da Cultura vilanovesa.