O Ariño abre al marisqueo e investigan los análisis anormales que lo mantenían cerrado

Labores de marisqueo en este gran banco vilanovés, en una imagen de archivo| Gonzalo Salgado

El principal banco marisquero de Vilanova, O Ariño, abre al marisqueo como zona B todo el año. Lo hace tras superar diez analíticas consecutivas dentro de los parámetros que permiten su calificación apta como zona B. Es la noticia que el sector llevaba año y medio esperando, pero en medio del proceso de mejora del saneamiento se acabó abriendo una investigación de la Policía Local al advertirse valores prácticamente imposibles en algunas de las analíticas que mantenían el banco cerrado.

El alcalde, Gonzalo Durán, confirmaba ayer este extremo, indicando que las diligencias son remitidas ahora a la Fiscalía, para tratar de aclarar lo ocurrido. El patrón mayor, Rosalino Díaz, ilustraba estos parámetros anormales. Para alcanzar una calificación zona B, la presencia de la bacteria E. coli, típica de vertidos de fecales, no debe superar las 4.500 unidades por 100 gramos de muestra. “Niveles de 20.000, ou 30.000 xa son elevadísimos”, pero en algunas muestras analizadas en Vilanova aparecieron valores de hasta “400.000 unidades”, confirma el patrón mayor. “É algo imposible”. Según los especialistas a los que consultaron, si el litoral de Vilanova arrojase realmente valores como estos, el nivel de contaminación sería brutal, “como unha fosa séptica”, y obligaría a tomar medidas sanitarias.

“Analíticas extrañas”

“Hubo analíticas extrañas”, valora también el regidor. Durán explica que, después de las importantes obras de mejora del saneamiento, nuevos bombeos, sellado de tuberías y demás acciones emprendidas hace meses, las analíticas tendrían que haber mejorado. Pero algunas seguían apuntando valores anormalmente altos. De modo que el Concello, la Cofradía, la concesionaria Espina & Delfín y la Xunta se volcaron en el tema.

Cofradía, Concello y empresa acabaron realizando analíticas en laboratorios privados. Mientras el Intecmar analizaba, como es costumbre, el nivel de toxicidad en muestras de mejillones de roca, estos otros análisis paralelos se centraron en medir, directamente, los niveles de contaminación en el agua. Los resultados fueron sorprendentes: mientras las muestras de mejillón de roca mantenían estos valores imposibles, las de agua “daban bien”. “Lo extraño”, subrayó el alcalde, es que al poco de “intensificar la vigilancia y comenzar nosotros a hacer los análisis, las muestras de mejillón también empezaron a dar bien”. De hecho, “empezaron a dar bien” los análisis de los mejillones “al extremar nosotros la vigilancia”, sin que se hubieran hecho más actuaciones de mejora del saneamiento. Por ello, Durán admite que hay “sospechas de algo raro. Quién o cómo, eso ya será cosa del juzgado”.

Entretanto, Concello y Cofradía celebran la esperada reapertura todo el año de O Ariño. El patrón mayor reconoce que esto da aire al marisqueo, tan castigado estos años.