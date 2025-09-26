Mi cuenta

La Escuela de Música estrena curso con 219 alumnos y a punto de cumplir 20 años

Redacción
26/09/2025 21:22
Suso Nogueira, Gonzalo Durán y Javier Tourís, hoy en la presentación
Suso Nogueira, Gonzalo Durán y Javier Tourís, hoy en la presentación| cedida

La Escuela de Música de Vilanova iniciará el curso el próximo lunes, día 29, con un total de 219 alumnos matriculados y a punto de celebrar el que será su vigésimo aniversario.

Será en 2026 cuando se cumplan dos décadas de la fundación, recordaron hoy tanto su director, Suso Nogueira, como el alcalde, Gonzalo Durán.

El alcalde felicitó a la escuela porque “cada vez tiene más clases y más alumnos”. De hecho, hay matriculados de todas las edades y varios municipios, en disciplinas como iniciación, música en movimiento, lenguaje musical, guitarra, piano, canto y una amplia relación de instrumentos de viento. El día del estreno del curso, además, habrá una actuación del combo de adultos y se entregarán también los diplomas de la certificación ‘Rock School’. Por ello, animan a la asistencia al acto.

Nogueira también destacó que el reto inicial era contar con una escuela integrada por docentes de Vilanova y se va por ese camino. Hoy son ya vilanoveses el 60% de los profesores y esta escuela exporta alumnos a conservatorios y direcciones.

A través de otro programa autonómico, además, esperan poder seguir aumentando el material disponible.

