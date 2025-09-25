Crean un nuevo tramo de senda peatonal y mejoran el drenaje de la carretera de As Sinas

La visita de autoridades, esta mañana, a la actuación| Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra ejecuta obras de mejora de la carretera de As Sinas, en Vilanova de Arousa, en la que se crea un nuevo tramo de senda peatonal, además de actualizar sus condiciones de drenaje.

La inversión es de unos 120.000 euros, financiados íntegramente por la institución pontevedresa, y se actúa en dos segmentos que suman algo más de 700 metros lineales. De este modo, se está actuando en dos zonas: en un primer tramo entre los puntos kilométricos 0+800 y 1+280, con una longitud total de 480 metros, y en otro situado entre los puntos kilométricos 2+750 y el 3+000, con una longitud de alrededor de 250 metros.

La obra, ya en marcha, fue visitada hoy por el alcalde, Gonzalo Durán, y por los diputados provinciales Belén Cachefeiro, responsable de Infraestruturas Públicas e Mobilidade, y por el también concejal Javier Tourís.

El regidor indicó que con la creación de un “trozo de senda”, “estamos uniendo Carril con O Grove”, a través de sucesivas ampliaciones de estos espacios para peatones, a lo largo del llamado “Camino de la Costa”.

Obras en todos los concellos

Durán valoró positivamente el ritmo de actuaciones impulsadas o al amparo de la Diputación, acusando al anterior gobierno de izquierdas en el ente provincial de bloquear actuaciones en municipios gobernados por el PP. Cachafeiro reafirmó que la institución provincial está “chegando a todos os concellos”.

Por su parte, Tourís, avanzó que en breve se anunciará otra obra en As Sinas y destacó que la Diputación contará con el mayor presupuesto de su historia.