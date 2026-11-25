Acto en Ribadumia Cedida

El Concello de Ribadumia mostró su firme compromiso con la igualdad en el Día contra las Violencias Machistas. El Concello acogió el acto de lectura del manifiesto elaborado por el CIM comarcal y se destacó la campaña puesta en marcha este año, con cinco historias ficticias que representan situaciones reales y próximas de violencias contra las mujeres.

El alcalde, David Castro puso en valor la importancia para mantener una voz conjunta contra esta lacra y recordó que "non sempre é visible nin deixa marcas físicas". Así lo destaca también la campaña, que cuenta con una historia ambientada en Ribadumia. "Non é unha realidade allea nin afastada, senón unha problemática que tamén interpela directamente á sociedade local".

Durante el acto también se hizo referencia a la reciente mención honorífica concedida por la Diputación al Concello de Ribadumia por sus buenas prácticas en materia de igualdad, que entienden como un "mérito compartido". En la concentración participaron miembros de la Corporación, encabezadas por el alcalde, así como representantes de entidades, asociaciones, colectivos y profesionales. El Concello hizo alusión a los recursos específicos con profesionales especializados y la red de acompañamiento y ayuda para mujeres que sufren violencia machista.