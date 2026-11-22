Instalaciones del campo de fútbol de A Bouza Cedida

El Concello de Ribadumia ha sacado a licitación la reforma y mejora de los vestuarios y de instalaciones del campo de fútbol de A Bouza, en Barrantes, por un importe de 135.048 euros, financiado a través del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación y con un plazo de ejecución de cinco meses. Las empresas ya pueden presentar ofertas hasta el próximo 7 de diciembre, a través del sistema electrónico de la plataforma de contratación.

La actuación contempla la modernización de las instalaciones cambiando las carpinterías exteriores, la solución de las filtraciones de agua, la mejora del canalón de la cubierta, de las chapas de la fachada y las bajantes de pluviales que estén en mal estado. Además, se dotará al edificio de un nuevo sistema de ventilación, se realizará una nueva estructura metálica de soporte para el marcador, se adaptará la instalación eléctrica y se sustituirán las puertas interiores.

Con ello se pondrán a punto unas instalaciones en las que recientemente el Concello invirtió otros 48.000 euros para la dotación de un nuevo videomarcador led, megafonía y dos banquillos, para los equipos local y visitante, a través de una subvención de la Xunta de Galicia.