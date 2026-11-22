Isidoro Serantes, gerente de la bodega Bouza do Rei Cedida

La bodega Bouza do Rei sumó un nuevo reconocimiento internacional, después de que su vino ‘Bouza do Rei Gran Selección 2024’ haya sido incluido en la lista de los cien mejores vinos del mundo de 2026, elaborada por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Spectator. El albariño ocupa el puesto 63 de la clasificación, con una puntuación de 92 puntos, situándose entre los cinco vinos españoles seleccionados en esta edición.

La presencia de Bouza do Rei en este ranking supone un importante respaldo para la bodega y para el albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas. En una selección que reúne referencias de diferentes países, regiones y variedades, el Gran Selección 2024 representa a Galicia y al Val do Salnés entre los vinos más destacados del panorama internacional.

Fundada en 1976, Wine Spectator es una de las publicaciones especializadas en vino con mayor reconocimiento e influencia internacional. Su actividad editorial incluye críticas, valoraciones, reportajes y análisis sobre bodegas, regiones vitivinícolas y tendencias del sector. Además, para la edición de 2026 han evaluado cerca de 11.000 vinos mediante catas a ciegas.