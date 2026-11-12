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Ribadumia

Ribadumia licita la mejora del camino de acceso al núcleo de Coruto por 62.744 euros

Redacción Arousa
12/11/2026 21:30
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El Concello de Ribadumia ha sacado a licitación la mejora del camino de acceso al núcleo de Coruto, mediante la ampliación de la anchura del vial y su pavimentación, por una cuantía de 62.744 euros.

La intervención incluirá una mejora de la accesibilidad, ampliando la plataforma para permitir el cruce de vehículos. Además, se mejorará el límite entre fincas agrícolas y camino con el reforzo de taludes con muros de contención. El ancho del viario será de seis metros, lo que afectará a parcelas en las que existan emparrados de viñedos, que el Concello retirará o ajustará, además de un poste de telefonía y otro de suministro eléctrico, que también se reubicarán para permitir el nuevo trazado. Una vez finalizadas las obras de ejecución de los muros de cierre, se realizará una pavimentación de la plataforma del camino, mediante base granular de zahorra artificial, así como se repondrá la señalización vertical y las marcas viarias en superficie.

Se trata de un camino de importante utilización diaria, como entrada desde la carretera provincial EP-9501 Ribadumia-A Grenla cara a los núcleos de Coruto y Rabadeiro, todos en la parroquia ribadumiense, además de encontrarse en una posición próxima de parcelas de cultivo agrícola, registrándose un importante paso de vehículos particulares y agrícolas por la zona.

La actuación se enmarca en el Plan Camiña Rural 2026-2027 de la Agader, con una financiación bianual. Así, una parte del proyecto debe estar concluido antes del 10 de diciembre y, la restante, antes de mayo de 2027. Pero, en total, las obras se prevén que duren, aproximadamente, unos cuatro meses.

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