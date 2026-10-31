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Ribadumia

Somos exige que el Concello aclare los motivos por los que “ahora” defiende la represa

Fátima Pérez
31/10/2026 20:06
La estructura que critican los nacionalistas
La estructura que critican los nacionalistas
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Somos Ribadumia exige al alcalde, David Castro, que explique qué ha cambiado desde 2016, cuando el Concello se oponía a la construcción de la represa en el río Umia, hasta ahora, que el gobierno municipal defiende su permanencia.

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La agrupación asegura que en febrero de 2016, el propio Concello -ya encabezado por Castro- emitió un informe desfavorable a la construcción de la represa. En aquel informe se advertía de la alteración del curso del río, de posibles consecuencias en zonas inundables, de perjuicios para el medio ambiente, así como de la incompatibilidad de la actuación con el planeamiento urbanístico vigente. Diez años después, la presa está construida y Somos pide saber qué ha cambiado desde entonces. 

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